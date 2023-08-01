Турист в Таиланде был сначала избит, а потом оштрафован

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Турист из Южной Кореи стал жертвой нападения на пляже в тайской Паттайе после того, как он снимал видео и транслировал его в интернет без разрешения местного жителя.

Фото: ya.ru

Это случилось около двух часов ночи на пляже Джомтьен. 38-летний путешественник Ансон Ри транслировал съемку на свой канал в YouTube и Kick, когда к нему подошел местный житель, возмутившийся съемкой без его согласия. Тайский мужчина потребовал прекратить трансляцию, и в результате возник спор, который перерос в физическое столкновение.

По информации свидетелей, нападавший является местным торговцем, предлагающим услуги аренды пляжных кресел и ковриков. Он часто устраивает драки с другими продавцами и туристами в районе, но до этого не подавал жалоб в полицию. Перед нападением стример не сдержался и показал тайцу средний палец в ответ на его требования.

По результатам происшествия туристу был выписан штраф на крупную сумму за съемку других людей без разрешения, а также тайский мужчина и сам турист получили дополнительные штрафы от тайской полиции.

Видео широко обсуждалось в социальных сетях. Некоторые считают, что турист нарушил личные границы, но не сделал ничего плохого. В то время как другие полагают, что тайский мужчина проявил агрессию без причины и Таиланд в целом может быть опасным местом для отдыхающих.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.