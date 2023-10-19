Больше всего недорогих отелей, в которых можно остановиться на новогодние праздники за 2-5 тысяч рублей за ночь, находится в Екатеринбурге (88%). Это выяснили эксперты OneTwoTrip.
На второй месте по количеству свободных дешёвых отелей на период новогодних каникул находится Тюмень (81%), на третьем — Сакнт-Петербург (75%).
Замыкают пятёрку российских городов с самым большим количеством недорогих отелей для празднования Нового года Анапа (72,4%) и Москва (71,4% вариантов размещения), пишет Газета.Ru.
Также недорого на новогодние праздники в РФ можно остановиться в Геленджике, Казани, Владивостоке, Сочи и Кисловодске.
Самым недорогим направлением для празднования Нового года за границей стал Таиланд. Кроме него, эксперты советуют обратить внимание на Гоа и Хургаду.
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