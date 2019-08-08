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Автор Редакция travel.pravda.ru

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку

Путешествия print

Огромное количество людей по всему миру путешествуют в одиночку. Одним это помогает лучше узнать себя, расширить личные горизонты познания мира. Другие находят плюсы в том, что нет нужды подстраиваться под кого-либо. Все свое время ты предоставлен сам себе, ты сам решаешь, где и как тебе провести время, валяясь на пляже целый день или же покоряя горные вершины.

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Но многие люди считают радикальным такой вариант путешествий, тратя все свое время на поиск компании или откладывая свои желания и мечты на потом. Они, скорее всего не знают, что порой такой отдых может доставить гораздо больше положительных впечатлений, чем время, проведенное в компании.

Собираясь в такую поездку, важно помнить о том, что хорош тот отдых, который оставит не только положительные впечатления, но и будет безопасен для жизни и здоровья. Именно поэтому в этой подборке представлены страны, которые, по мнению многих путешественников, являются самыми комфортными для отдыха в одиночку.

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Австрия

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку. 404062.jpeg
Фото: materiki.ru

Австрия довольно небольшая, а компактная Вена прекрасно подходит для одиночного путешествия. Великолепные архитектурные сооружения, величественные концертные залы, множество музеев и уютных кафе в узких улочках. Зальцбург — это город, где когда-то жил Вольфганг Амадей определенно достоин посещения. А к чистейшим озерам и горячим минеральным источникам отправляйтесь в очаровательную Каринтию.

Новая Зеландия

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку. 404064.jpeg
Фото: 34travel.me

Новая Зеландия — это совершенно новый мир. Безумной красоты пейзажи, ледники, тропические леса, горы — это место просто волшебно. Сказочные виды будто нарисовали лучшие художники мира. Когда видишь своими глазами все это изобилие красок, то не сразу веришь в реальность происходящего. Все фанаты активного отдыха могут попробовать экстремальное катание на лодках, банджи-джампинг и походы на Милфорд Трек.

Вы еще не видели Фьордленд! Это коллекция гор в одном месте. Туристы по всему миру называют его местом для установления связей. Многие говорят, что лучший вариант самостоятельного путешествия — это круиз по Австралии и Новой Зеландии.

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Швейцария

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку. 404063.jpeg
Фото: tonkosti.ru

Вещь первой необходимости в такой поездке — это удобные походные ботинки, для комфортного исследования просторов Швейцарии. Зеленые альпийские луга и кристально чистые озера идеально сочетаются с отличной транспортной структурой, поэтому до каждого интересного места идет трамвай, поезд или пароход. Для любителей красивой жизни совет такой: посетите Цюрих, а потом отправляйтесь на юг, где вас ждут берега Женевского озера, в Монтрё и Лозанну, которые известны своими развлечениями: ресторанчики, ночные клубы и роскошные отели.

Япония

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку. 404060.jpeg
Фото: tourprom.ru

Это, пожалуй, самая удобная страна для одиночного путешествия. Из-за развитой инфраструктуры, чувствуешь себя очень комфортно. Тут многие отели позаботились об одиноких путешественниках и обустроили не только соответствующие номера, но и создали необычный отель из индивидуальных капсул. Проведите несколько дней в увлекательном мегаполисе Токио, прокатитесь на скоростном поезде мимо горы Фудзи и насладитесь спокойствием старого Киото. Что же до количества достопримечательностей и музеев — с этим здесь всё в порядке: Япония найдёт, чем удивить даже опытных туристов. Тут огромное количество отзывчивых людей, готовых прийти на выручку. Очень безопасная и спокойная страна, где можно наслаждаться каждым днем.

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Норвегия

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку. 404057.jpeg
Фото: stpeterline.com

Если вы действительно хотите познакомиться с Норвегией, то отправляйтесь на борт какого-нибудь парохода, идущего вдоль побережья страны. Такие судна проходят через самые фьорды и останавливаются в очень атмосферных морских портах. Для любителей более активного отдыха есть возможность отправится в длительный поход, останавливаясь в аутентичных отелях или, например, горных хижинах. Некоторым везунчикам даже удается увидеть северное сияние.

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Швеция

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку. 404061.jpeg
Фото: tonkosti.ru

Столица Швеции — это город Стокгольм, который является идеальным вариантом для отдыха в компании с самим собой. В этом городе почти невозможно потеряться, он достаточно компактный и удобный. Этот "дружелюбный простак" с радостью проведет экскурсию по своим интересным и ярким улочкам, зеленым паркам, модным дизайнерским магазинам и уютным ресторанчикам с безумно вкусными блюдами. А если этого не достаточно, то шведские экскурсоводы предложат вам экстремальный спуск на байдарках. Жизнь тут кипит и днем и ночью, в светлое время закружит изобилие удивительных музеев, а с наступлением сумерек он погрузит в вас в бурную клубную жизнь. Большой плюс Стокгольма в том, что до всех достопримечательностей можно добраться пешком.

Коста-Рика

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку. 404059.jpeg
Фото: goodtimetravel.ru

Самая счастливая и, по мнению многих, самая красивая страна в мире. Это место для любителей активного отдыха, многие поклонники серфинга приезжают сюда насладиться волнами, а другие авантюристы обожают местные горные реки и шумные водопады. Здесь бескрайние горы, красивейшие заповедники, экзотические пляжи с черным песком, вулканы и многое другое.

Индонезия

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку. 404058.jpeg
Фото: breeze.ru

Бали — самое популярное место путешественников в Индонезии. Здесь изобилие храмов, йога в закатном солнце, недорогая еда и жилье и, конечно, СПА. Ярко зеленые кофейные плантации сменяются девственно чистыми священными озерами. Самое популярное туристическое место — это, пожалуй, Ломбок, остров у побережья Бали.

Тут можно жить в отличной комнате, питаться три раза в день всего за 25 долларов в день! На острове очень удобно перемещаться с помощью такси или же мопеда. Аренда транспорта в Индонезии совсем недорогая, как и бензин. Много путешественников из разных стран обожают это райское местечко, поэтому найти себе компанию тут не составит труда. Лучшие месяцы для посещения с апреля по октябрь.

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Мальдивы

Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку. 404065.jpeg
Фото: novostiliteratury.ru

Это то место, куда многие взяли бы вторую половинку и провели бы недельку в уединение. Но разве, вам не хочется просто забыться там, наслаждаясь красотой вокруг, и поразмышлять, отдохнуть от вечных пробок, шумных толп людей. Там можно днем постигать основы медитации, а вечером ужинать свежевыловленными морепродуктами. Это курорт, на который вы можете сбежать от всего мира. Скучно вам, там не будет, множество развлечений на большой воде удовлетворит любого.

Не бойтесь исследовать и покорять этот прекрасный мир без компаньона, возможно он уже ждет вас где-то там.

Подготовила Екатерина Уколова

Фото превью: vokrugsveta.ua

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