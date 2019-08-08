Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку

Огромное количество людей по всему миру путешествуют в одиночку. Одним это помогает лучше узнать себя, расширить личные горизонты познания мира. Другие находят плюсы в том, что нет нужды подстраиваться под кого-либо. Все свое время ты предоставлен сам себе, ты сам решаешь, где и как тебе провести время, валяясь на пляже целый день или же покоряя горные вершины.

Но многие люди считают радикальным такой вариант путешествий, тратя все свое время на поиск компании или откладывая свои желания и мечты на потом. Они, скорее всего не знают, что порой такой отдых может доставить гораздо больше положительных впечатлений, чем время, проведенное в компании.

Собираясь в такую поездку, важно помнить о том, что хорош тот отдых, который оставит не только положительные впечатления, но и будет безопасен для жизни и здоровья. Именно поэтому в этой подборке представлены страны, которые, по мнению многих путешественников, являются самыми комфортными для отдыха в одиночку.

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Австрия

Фото: materiki.ru

Австрия довольно небольшая, а компактная Вена прекрасно подходит для одиночного путешествия. Великолепные архитектурные сооружения, величественные концертные залы, множество музеев и уютных кафе в узких улочках. Зальцбург — это город, где когда-то жил Вольфганг Амадей определенно достоин посещения. А к чистейшим озерам и горячим минеральным источникам отправляйтесь в очаровательную Каринтию.

Новая Зеландия

Фото: 34travel.me

Новая Зеландия — это совершенно новый мир. Безумной красоты пейзажи, ледники, тропические леса, горы — это место просто волшебно. Сказочные виды будто нарисовали лучшие художники мира. Когда видишь своими глазами все это изобилие красок, то не сразу веришь в реальность происходящего. Все фанаты активного отдыха могут попробовать экстремальное катание на лодках, банджи-джампинг и походы на Милфорд Трек.

Вы еще не видели Фьордленд! Это коллекция гор в одном месте. Туристы по всему миру называют его местом для установления связей. Многие говорят, что лучший вариант самостоятельного путешествия — это круиз по Австралии и Новой Зеландии.

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Швейцария

Фото: tonkosti.ru

Вещь первой необходимости в такой поездке — это удобные походные ботинки, для комфортного исследования просторов Швейцарии. Зеленые альпийские луга и кристально чистые озера идеально сочетаются с отличной транспортной структурой, поэтому до каждого интересного места идет трамвай, поезд или пароход. Для любителей красивой жизни совет такой: посетите Цюрих, а потом отправляйтесь на юг, где вас ждут берега Женевского озера, в Монтрё и Лозанну, которые известны своими развлечениями: ресторанчики, ночные клубы и роскошные отели.

Япония

Фото: tourprom.ru

Это, пожалуй, самая удобная страна для одиночного путешествия. Из-за развитой инфраструктуры, чувствуешь себя очень комфортно. Тут многие отели позаботились об одиноких путешественниках и обустроили не только соответствующие номера, но и создали необычный отель из индивидуальных капсул. Проведите несколько дней в увлекательном мегаполисе Токио, прокатитесь на скоростном поезде мимо горы Фудзи и насладитесь спокойствием старого Киото. Что же до количества достопримечательностей и музеев — с этим здесь всё в порядке: Япония найдёт, чем удивить даже опытных туристов. Тут огромное количество отзывчивых людей, готовых прийти на выручку. Очень безопасная и спокойная страна, где можно наслаждаться каждым днем.

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Норвегия

Фото: stpeterline.com

Если вы действительно хотите познакомиться с Норвегией, то отправляйтесь на борт какого-нибудь парохода, идущего вдоль побережья страны. Такие судна проходят через самые фьорды и останавливаются в очень атмосферных морских портах. Для любителей более активного отдыха есть возможность отправится в длительный поход, останавливаясь в аутентичных отелях или, например, горных хижинах. Некоторым везунчикам даже удается увидеть северное сияние.

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Швеция

Фото: tonkosti.ru

Столица Швеции — это город Стокгольм, который является идеальным вариантом для отдыха в компании с самим собой. В этом городе почти невозможно потеряться, он достаточно компактный и удобный. Этот "дружелюбный простак" с радостью проведет экскурсию по своим интересным и ярким улочкам, зеленым паркам, модным дизайнерским магазинам и уютным ресторанчикам с безумно вкусными блюдами. А если этого не достаточно, то шведские экскурсоводы предложат вам экстремальный спуск на байдарках. Жизнь тут кипит и днем и ночью, в светлое время закружит изобилие удивительных музеев, а с наступлением сумерек он погрузит в вас в бурную клубную жизнь. Большой плюс Стокгольма в том, что до всех достопримечательностей можно добраться пешком.

Коста-Рика

Фото: goodtimetravel.ru

Самая счастливая и, по мнению многих, самая красивая страна в мире. Это место для любителей активного отдыха, многие поклонники серфинга приезжают сюда насладиться волнами, а другие авантюристы обожают местные горные реки и шумные водопады. Здесь бескрайние горы, красивейшие заповедники, экзотические пляжи с черным песком, вулканы и многое другое.

Индонезия

Фото: breeze.ru

Бали — самое популярное место путешественников в Индонезии. Здесь изобилие храмов, йога в закатном солнце, недорогая еда и жилье и, конечно, СПА. Ярко зеленые кофейные плантации сменяются девственно чистыми священными озерами. Самое популярное туристическое место — это, пожалуй, Ломбок, остров у побережья Бали.

Тут можно жить в отличной комнате, питаться три раза в день всего за 25 долларов в день! На острове очень удобно перемещаться с помощью такси или же мопеда. Аренда транспорта в Индонезии совсем недорогая, как и бензин. Много путешественников из разных стран обожают это райское местечко, поэтому найти себе компанию тут не составит труда. Лучшие месяцы для посещения с апреля по октябрь.

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Мальдивы

Фото: novostiliteratury.ru

Это то место, куда многие взяли бы вторую половинку и провели бы недельку в уединение. Но разве, вам не хочется просто забыться там, наслаждаясь красотой вокруг, и поразмышлять, отдохнуть от вечных пробок, шумных толп людей. Там можно днем постигать основы медитации, а вечером ужинать свежевыловленными морепродуктами. Это курорт, на который вы можете сбежать от всего мира. Скучно вам, там не будет, множество развлечений на большой воде удовлетворит любого.

Не бойтесь исследовать и покорять этот прекрасный мир без компаньона, возможно он уже ждет вас где-то там.

Подготовила Екатерина Уколова

Фото превью: vokrugsveta.ua