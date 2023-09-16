Стюардесса назвала национальную принадлежность самых раздражающих туристов

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывшая стюардесса и автор книги "Дневник бортпроводника" Марика Микусова рассказала, туристы какой национальности чаще всего вызывают беспокойство у членов экипажа. В первую очередь, согласно информации, опубликованной на портале Daily Mail, это британцы.

Фото: Openverse

По словам Марики Микусовой, большинство британских пассажиров садятся на борт самолета уже в расслабленном состоянии и склонны употреблять значительное количество алкоголя, а также проявлять нежелательную активность. Она подчеркнула, что хотя экипаж старается не нарушать веселое настроение пассажиров, иногда необходимо вмешательство для управления уровнем алкогольного воздействия и шума.

По мнению Марики, наиболее спокойно протекают рейсы с большим количеством немецких пассажиров, которые проявляют самостоятельность и уважение к правилам.

Пассажир рейса Москва-Барселона успокоил пьяного гея