OneTwoTrip выяснил, где россияне проведут новогодние каникулы в 2024 году

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из результатов исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip стало известно, куда россияне хотят отправиться в путешествие на новогодние каникулы, сообщает RT.

Фото: Wikipedia

Согласно данным исследования, 15,4% российских туристов интересовались бронированием отелей в Москве. На данный момент можно забронировать номер в столичной гостинице на зимние каникулы в среднем за 2,5 тысячи рублей в сутки.

Кроме того, многие путешественники выразили желание провести новогодние каникулы в Сочи, на который пришлось 15,1% поисковых запросов.

Третье место занял Санкт-Петербург, интерес к которому проявили 11,7% россиян. В топ-10 популярных российских городов, где планируют провести зимний отпуск россияне, также вошли Красная Поляна (8,1%), Калининград (4,4%), Казань (4,1%), Архыз (3,9%), Шерегеш (2,2%), Домбай (2,0%) и Нижний Новгород (1,9%).

Среди зарубежных городов самым желанным для отдыха на новогодних каникулах оказался Дубай. На втором месте оказался Пхукет, на третьем — Лондон.