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Жителей Копенгагена возмутило поведение американской туристки

1:09
Туризм

Необычное поведение американской туристки в Копенгагене вызвало бурю негодования среди других путешественников, которые стали свидетелями этого инцидента. Девушка пришла к статуе Русалочки и, не обращая внимания на запрет прикасаться к памятнику, начала ее трогать и даже целовать.

Жителей Копенгагена возмутило поведение американской туристки
Фото: Openverse

Свидетелем этого происшествия стал турист по имени Дилан Тринклер, который запечатлел все на свой телефон. На видеозаписи видно, как девушка взобралась на пьедестал памятника, прижалась к нему лицом и начала целовать изваяние. При этом явные предупреждающие знаки о запрете подобных действий были установлены вокруг скульптуры.

Многие люди начали осуждать нарушительницу, кричали на нее, чтобы она ушла.

Следует отметить, что статуя Русалочки была установлена в 1913 году и выполнена из бронзы и гранита. Она является частью датского культурного наследия и вдохновлена знаменитой сказкой Ганса Христиана Андерсена о русалке, которая отказалась от своего подводного мира ради любви к принцу на суше.

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Памятник сказке "Русалка" в Дании (DeafSPB)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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