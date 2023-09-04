Где путешественники провели самый продолжительный отпуск этим летом

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели анализ данных о бронировании отелей и выявили, в каких городах России и за рубежом их клиенты провели самый продолжительный отдых этим летом.

Фото: openverse

Летом больше всего времени путешественники провели в отелях Дагомыса, где средняя продолжительность пребывания составила 4,6 дня. За ним следуют Лазаревское (4,5 дня), Витязево (4,3 дня), Анапа (4,2 дня), Геленджик (3,3 дня), Сочи (3,2 дня) и Адлер (3 дня), как отмечено в исследовании.

Также в список вошли Зеленоградск (2,9 дня), Калининград (2,8 дня) и Кисловодск (2,7 дня).

За пределами России, самый продолжительный отдых путешественники провели в Мехико, столице Мексики, где среднее бронирование отелей составило 7,4 дня.

"Россияне также отправлялись в долгие поездки в Таиланд, где близ пляжа Карон среднее время пребывания составило 6,9 дня, рядом с Катой — 5,8 дня и около Патонга — 5,5 дня", — уточнили аналитики.

Популярным направлением оказался также город Паттайя в Таиланде, где средняя продолжительность пребывания составила 6,1 дня.

Кроме того, в списке по продолжительности бронирований фигурируют Пицунда (5,6 дня), Римини (5,5 дня), Гудаута (5,4 дня), Новый Афон (5,3 дня), Кемер (5,0 дня), Будва (4,9 дня) и Кута (4,8 дня).

Ранее эксперты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг лучших направлений для экстремального туризма в России и за рубежом, включая Камчатку и Байкал в пределах России, а также Бали и Непал за её пределами.

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