Цены на билеты и отели в Сочи подешевели на 50% в сентябре

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сезон снижения цен начался на российских курортах, как сообщили туроператоры. Билеты в Сочи упали в цене вдвое, и за ними последовали снижения цен на отели.

Фото: Wikipedia

Однако эксперты рынка, опрашиваемые Ассоциацией туроператоров России (АТОР), предсказывают, что загрузка гостиниц в "бархатный сезон" останется стабильной, и если осень будет тёплой, число туристов может увеличиться благодаря бронированиям в последний момент.

Что касается снижения цен на билеты, оно обусловлено снижением спроса. К началу сентября цены на билеты в Сочи уже упали почти в два раза. Если в августе стартовые цены на билеты в Сочи колебались в пределах 20-25 тысяч рублей в обе стороны, то в середине сентября можно найти перелеты за 14-15 тысяч рублей. Ближе к концу месяца цены могут снизиться даже до 12 тысяч рублей за перелет туда и обратно. Отели также снижают цены. По словам генерального директора туроператора "Дельфин", Сергея Ромашкина, в сентябре цены на отели снижаются на 15% по сравнению с концом августа и на 20% по сравнению с ценами высокого сезона.

Подобные скидки также утверждают в компании "Мультитур", а в "Интуристе" отмечают, что с середины сентября некоторые объекты готовы предоставить скидки в размере 20-30%. Некоторые отельеры, такие как "Сочи Парк Отель", также объявили о скидках в 20%, хотя цены всё равно остаются чуть выше уровня предыдущего сезона, примерно на 6-7%.

Туристов предупреждают о том, что в сентябре загрузка отелей в Сочи, особенно популярных объектов, останется высокой. Санатории могут быть заполнены на 90-100%, а отели рассчитывают на 70-75% загрузки, поэтому особых специальных предложений не будет. Однако при благоприятной погоде в тёплую осень количество туристов может увеличиться благодаря бронированиям в последний момент.

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