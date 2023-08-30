Депутаты Госдумы Милонов поддержал идею отказа от алкоголя в турецких отелях

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не только известные российские телеведущие, имеющие опыт борьбы с алкогольной зависимостью, но и депутаты высказались в поддержку идеи о введении запрета на алкоголь в системе "всё включено" в турецких отелях. На своем Телеграм-канале известный думский депутат Виталий Милонов предложил сделать все туры с системой "всё включено" алкогольно-нейтральными, сообщает "Турпром".

Фото: openverse.org

На своем канале этот депутат, который также занимает должность зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, высказал свое мнение по поводу идеи "безалкогольного" варианта системы включено следующим образом:

"Предлагаю сделать все туры "всё включено" без алкоголя, включая туры внутри России. Если хочешь пить — пожалуйста, плати за это дополнительно, никто не ограничивает твой выбор. Однако система "всё включено" не должна подразумевать алкоголь! Поскольку после отдыха на иностранной земле ты можешь продолжить свой путь пьянством, а нам не нужны те, кто употребляет алкоголь и не способен эффективно трудиться".

Следует напомнить, как развивалась "безалкогольная" идея "всё включено". Сначала генеральный директор Bentour Дениз Уур представил новаторское предложение для туристической индустрии Турции, которое может вызвать недовольство среди некоторых российских отдыхающих. Он предложил коренным образом изменить концепцию "всё включено" в отелях страны, исключив алкоголь из этой системы и делая его платным. По его словам, это позволит избежать повышения цен и привлечь больше семейных туристов, которые не употребляют алкоголь.

Впоследствии российские туроператоры отреагировали на эту концепцию, сообщив, что на рынке уже существуют "безалкогольные" пакеты "всё включено", которые успешно продаются как нишевый продукт, но они не пользуются массовым спросом. Тем не менее, такой подход действительно может уменьшить стоимость тура на 7-9%. Дополнительные детали можно найти в статье "Российские туристы начали выбирать туры в Турцию без алкоголя в пакете "всё включено"".

Далее эта идея безалкогольного "всё включено" получила дальнейшее развитие. Российская телеведущая и путешественница Дана Борисова, которая успешно преодолела алкогольную зависимость, с энтузиазмом откликнулась на эту концепцию, заявив:

"Для меня, как абсолютно трезвого человека, неприятно находиться среди постоянно пьяных немцев и россиян".

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