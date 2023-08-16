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Бесчинства и повальный алкоголизм туристов: на популярном курорте уже не знают, как бороться с отдыхающими

3:03
Туризм

Обитатели известного курорта Плайя-де-Пальма на Майорке высказывают недовольство в связи с неблагоприятным поведением туристов в этом году, считая, что они ведут себя хуже, чем ранее: создают беспорядки, шумят, покупают запрещенный алкоголь и употребляют его на улицах. Мера против нарушителей остается непонятной, так как городу не хватает полицейских, согласно статье в Majorca Daily Bulletin.

Бесчинства и повальный алкоголизм туристов: на популярном курорте уже не знают, как бороться с отдыхающими
Фото: Rene Westerholt. Собственная работа, Общественное достояние,

Примерное мнение жителя Плайя-де-Майорка летом созвучно следующему: "На улицах наблюдается пьянство в любое время дня и ночи. Все, кто проживает здесь, осведомлены, что продажа алкоголя идет нарушением закона. Полиции не хватает".

Это полностью верно. Национальная полиция Испании запустила операцию под названием "Броня" в Плайя-де-Пальма. Более ста офицеров были направлены на остров Майорка для усиления контроля. Однако этого недостаточно, и местной полиции все равно не хватает ресурсов для обеспечения соблюдения местных законов.

Мэрия также подтверждает дефицит полицейских. Представитель предыдущей администрации уточняет, что распространению набора сотрудников помешала пандемия, из-за чего были вынуждены приостановить кампанию по привлечению новых офицеров.

"В прошлом году нам удалось увеличить численность, однако очевидно, что ситуация требует других мер, и Плайя-де-Пальма требует усиленного присутствия в течение туристического сезона", — заявил официальный представитель.

Бизнесмены и жители курорта считают, что незаконная продажа алкоголя — одна из главных проблем.

Владелец паба в зоне Balneario говорит: "Супермаркеты утверждают, что соблюдают график, но каждый знает, что это не так. Они поступают так, как хотят, и это способствует неудержимому потреблению алкоголя".

Сотрудник гостиницы отмечает, что нормально, если посетители хотят хорошо провести время, но проблема возникает, когда они начинают вести себя на улицах. Большие группы людей могут собираться в любое время, а алкоголь попадает в туристические супермаркеты, где он преобладает на полках. Также есть уличные торговцы пивом и коктейлями, действия которых абсолютно незаконны.

Владелец паба подчеркивает опасность таких покупок для здоровья из-за отсутствия контроля: "Туристы даже не знают, что они пьют. Это крайне опасно".

Несмотря на успехи в борьбе с карманниками и грабителями, местной полиции не удается противостоять незаконной продаже алкоголя и массовому употреблению на улицах. Городское постановление явно предписывает, что употребление алкоголя на улицах запрещено, однако запрет игнорируется.

"Давно было ясно, что необходимо увеличить численность местной полиции. Я не понимаю, чего мы ждем", — с негодованием сказал один из местных жителей.

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Анапа: город-живодерня | Как уничтожили главный советский курорт
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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