Италия отменила для россиян программу "золотых виз"

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Италия прекратила предоставление "золотых виз" для граждан России. Эта программа ранее давала возможность богатым людям получить специальные визы, чтобы посещать Италию и инвестировать средства в её экономику.

Фото: sovetnik.eu

Решение было объявлено в ответ на требование Еврокомиссии в свете событий на Украине. Несмотря на то, что это решение временное, точные сроки возобновления программы не были уточнены, как сообщает портал Schengenvisainfo.

Программа "Золотые визы" была запущена Италией в 2017 году с целью стимулирования экономического роста страны. По этой программе иностранные граждане, включая россиян, могли получить специальную визу, если вложили не менее 500 000 евро в итальянскую компанию, сделали благотворительное пожертвование в размере 1 миллиона евро или инвестировали не менее 2 миллионов евро в государственные ценные бумаги. Начально программа предоставляла двухлетние визы, но через 10 лет участники программы могли подать на получение итальянского гражданства.

Однако теперь возможность для состоятельных россиян приостановлена. Министерство бизнеса и Made in Italy подтвердили это решение, отметив, что оно было вызвано положением Президента Комитета от 14 июля 2023 года в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Евросоюза.

Общая тенденция в Европе, начиная с событий, связанных с Украиной, заключается в ограничении доступа для россиян к различным инвестиционным программам, таким как "Золотая виза" и "Золотой паспорт". Отличие между этими программами состоит в том, что "Золотая виза" позволяет получить временное пребывание в стране за инвестирование денег и соответствие требованиям, в то время как "Золотой паспорт" дарует полноправное гражданство страны за определенные финансовые вложения.

Подобные ограничения также были приняты и другими странами, включая Канаду и Великобританию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.