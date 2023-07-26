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По всей Турции туристы заражаются сальмонеллёзом

2:12
Туризм

В начале 2023 года сотни туристов из Соединенного Королевства столкнулись с неприятным заболеванием — сальмонеллезом, вернувшись из своих отпусков в Турцию. Это недавнее событие было сообщено порталом Food Safety News.

По всей Турции туристы заражаются сальмонеллёзом
Фото: kariatida.com

Вспышка сальмонеллеза: Влияние на британских туристов

Британское Агентство по безопасности здравоохранения предоставило информацию, согласно которой с середины января по 19 июля было зафиксировано почти 250 случаев заражения этой опасной кишечной инфекцией среди британских туристов, возвращавшихся с турецких курортов, особенно из Антальи.

Наиболее пострадавшая демография: Молодые мужчины-туристы

Большинство заразившихся — мужчины-туристы (56 процентов) среднего возраста около 29 лет. Заметим, что 93 из заразившихся проживали в различных отелях. Кроме того, большинство из них потребляли пищу на курортах по системе "все включено".

Расследование и предупреждения

На данный момент точный источник вспышки остается неизвестным. Однако британское Агентство по безопасности здравоохранения выпустило предупреждение для всех туристов. В настоящее время ведется совместное расследование с участием турецких органов здравоохранения и других международных агентств общественного здравоохранения.

Заболеваемость лихорадкой Денге в Таиланде

Помимо вспышки сальмонеллеза, стоит отметить, что число заражений лихорадкой Денге увеличивается в 18 провинциях Таиланда. Это заболевание становится проблемой для российских туристов, посещающих популярные курорты, такие как Чонбури и Пхукет, как сообщает The Pattaya News.

Берегите себя и будьте информированы во время путешествий

Очень важно следить за официальными предупреждениями и рекомендациями о здоровье, когда планируете свои поездки, чтобы избежать неприятных сюрпризов и забот. Всегда помните о соблюдении правил гигиены и безопасности, чтобы ваш отдых был приятным и безопасным.

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ОТКРОВЕННО О ТУРЦИИ: Опасности и риски. Падение ТУРЕЦКОЙ ЛИРЫ и застой НЕДВИЖИМОСТИ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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