В начале 2023 года сотни туристов из Соединенного Королевства столкнулись с неприятным заболеванием — сальмонеллезом, вернувшись из своих отпусков в Турцию. Это недавнее событие было сообщено порталом Food Safety News.
Британское Агентство по безопасности здравоохранения предоставило информацию, согласно которой с середины января по 19 июля было зафиксировано почти 250 случаев заражения этой опасной кишечной инфекцией среди британских туристов, возвращавшихся с турецких курортов, особенно из Антальи.
Большинство заразившихся — мужчины-туристы (56 процентов) среднего возраста около 29 лет. Заметим, что 93 из заразившихся проживали в различных отелях. Кроме того, большинство из них потребляли пищу на курортах по системе "все включено".
На данный момент точный источник вспышки остается неизвестным. Однако британское Агентство по безопасности здравоохранения выпустило предупреждение для всех туристов. В настоящее время ведется совместное расследование с участием турецких органов здравоохранения и других международных агентств общественного здравоохранения.
Помимо вспышки сальмонеллеза, стоит отметить, что число заражений лихорадкой Денге увеличивается в 18 провинциях Таиланда. Это заболевание становится проблемой для российских туристов, посещающих популярные курорты, такие как Чонбури и Пхукет, как сообщает The Pattaya News.
Очень важно следить за официальными предупреждениями и рекомендациями о здоровье, когда планируете свои поездки, чтобы избежать неприятных сюрпризов и забот. Всегда помните о соблюдении правил гигиены и безопасности, чтобы ваш отдых был приятным и безопасным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.