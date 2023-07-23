Турпром: Российские туристы попали в аварию в Хургаде

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В курортной Хургаде произошла авария, связанная с переворачиванием джипа во время сафари. Восемь иностранных туристов, включая одного россиянина, и водитель получили различные травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает Турпром. В результате происшествия пострадали 9 человек.

Фото: pixabay. com

Инцидент произошел в четверг вечером на дороге Сафага — Хургада, когда джип, следовавший на сафари, перевернулся. Оперативный центр Красного моря получил уведомление о ДТП и направил несколько машин скорой помощи на место происшествия. По прибытии медицинских служб обнаружилось, что среди пострадавших есть один российский гражданин, четверо немцев, один словак и двое румын. Также пострадал водитель-египтянин. Все получили ушибы и ссадины, несколько человек были доставлены в больницу Сафаги с переломами.

По предварительной информации, причиной аварии мог стать неправильный маневр водителя сафари-джипа на дороге в районе Хургады. Точные обстоятельства и причины происшествия на данный момент выясняются компетентными органами.

Напомним, месяцем ранее произошло страшное ДТП в Турции, когда автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в регионе Манавгат в Анталии. В результате аварии пострадали 33 российских туриста, которые находились в автобусе, направляющемся из отелей в Алании в аэропорт.

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