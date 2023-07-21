OneTwoTrip: самыми популярными у туристов из России в августе стали Стамбул, Тбилиси и Милан

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последний месяц лета российские путешественники отдали предпочтение Стамбулу, Тбилиси и Милану, сообщили эксперты туристического сервиса OneTwoTrip.

Фото: efcate. com

Внушительный рост популярности показала итальянская столица моды: спрос на миланские гостиницы в России вырос почти в 2,5 раза.

"Самым востребованным зарубежным направлением для августовского отпуска стал Стамбул. На втором месте оказался Тбилиси", — рассказали представители сервиса агентству РИА Новости.

Несмотря на международную обстановку, уточнили специалисты, заграничный отдых становится всё более популярным у россиян: провести отпуск за рубежом предпочли почти 30% граждан страны.

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