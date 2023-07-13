Россиянам предложили отдохнуть неделю в Турции на полном пансионе за цену путёвки в Сочи

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турагентство из Перми предлагает путёвку на турецкий курорт по системе "Всё включено", сопоставимую по цене с поездкой в Сочи.

Фото: kariatida.com

Согласно условиям предложения, двоим путешественникам номер в трёхзвёздочной гостинице с полным пансионом на берегу Средиземного моря обойдётся в 115 тысяч рублей за неделю.

"Турция из Перми по цене тура в Сочи. В отеле тихо и спокойно, анимации нет. Цена на двоих всего — 115 600 рублей", — пояснил представитель турфирмы на странице организации в соцсети.

Он добавил, что в номере отеля есть холодильник, телевизор, кондиционер и сейф.

Ранее российский турист поделился своим удивлением от качества обслуживания в пансионате в Сочи.

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