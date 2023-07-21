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Адская жара на курортах: туристам сообщили, куда сейчас опасно ехать на отдых

4:17
Туризм

В этом году по всей Европе жара нарастает, и кажется, что мы сталкиваемся с рекордными температурами. Однако все это может быть лишь началом — к 2024 году региону грозит настоящий "метеорологический апокалипсис". Это пессимистичный прогноз, который был представлен экспертами из британского издания Mirror. Они предупредили, что некоторые курорты могут стать опасными для посещения. Ответственный за эту катастрофическую ситуацию антициклон был назван "Цербер", в честь трехголового пса-монстра из "Божественной комедии" Данте. Этот антициклон отвечает за беспрецедентные температурные рекорды, и его ярость может ударить по Италии, Испании, Франции и Греции, пишет Турпром.

Адская жара на курортах: туристам сообщили, куда сейчас опасно ехать на отдых
Фото: Вадим Савицкий

Глава отдела операций компании Riskline, Ээва Рууска, предупредила о разрушительных последствиях изменения климата для популярных туристических направлений в Европе. Исторический рекорд температуры в регионе, который составляет +48.8 °C, может быть побит уже в следующем году. Эль-Ниньо, полоса теплой океанской воды, формирующаяся в Тихом океане и влияющая на погоду по всему миру, сделает жару еще более невыносимой. Недавно установленный рекорд +52.2 °C в некоторых районах Китая может быть переплюнут, если погодные условия повторятся в следующие 12 месяцев. За знойными днями последуют засуха и лесные пожары, что представляет серьезную угрозу для популярных курортов.

Климатолог поделилась своими советами о том, куда лучше не отправляться из-за возможных проблем с водоснабжением — Мауи на Гавайях, Средиземноморье, некоторые районы Китая, Индии и Южной Африки. Кроме того, туристические направления, зависящие от зимнего туризма, также будут страдать от изменения климата. В Южной Европе повышение температуры может сделать летние месяцы некомфортными для многих людей.

Предупреждение экспертов также касается других регионов мира. Франция и Испания столкнутся с сильными штормами и эрозией побережья из-за антициклона. Сокращение водоснабжения возможно в Средиземноморском регионе из-за засухи, в то время как Северо-Западная Европа и Великобритания столкнутся с неблагоприятными погодными условиями. Температурные рекорды в 2024 году будут вызывать тревогу.

Уже в этом году Эль-Ниньо привел к засухе и лесным пожарам в Австралии, Индонезии, западной и южной Африке. Индия ожидает меньше муссонных дождей. Бразилия, Колумбия и Центральная Америка столкнутся с более сухим климатом, а Аргентина, Чили, Уругвай и западная часть Южной Америки ожидают экстремальные осадки и наводнения. Маленькие острова, такие как Мальдивы, Багамские острова и Майорка, страдают от повышения уровня моря и сильных штормов, которые угрожают их инфраструктуре.

Повышение температуры также влияет на горные экосистемы, такие как Альпы, Гималаи и озеро Тахо. Сокращение снегопадов может сделать сезон зимних видов спорта кратким, а также повысить риск засухи, наводнений, лавин и лесных пожаров. В полярных регионах, включая Арктику, уменьшение морского льда, отступление ледников и таяние вечной мерзлоты угрожают выживанию животных, зависящих от льда, а также коренных общин.

Для минимизации воздействия экстремальной жары во время путешествий эксперты рекомендуют учитывать непиковые времена года, выбирать альтернативные туры и достопримечательности. Отслеживание погодных условий и прогнозов перед поездкой, а также изучение направлений с учетом инфраструктуры также может помочь справиться с изменением климата. В случае кризисных ситуаций, таких как лесные пожары или наводнения, важно всегда следовать советам местных жителей.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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