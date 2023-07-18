Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Киеве заявили, что российские войска пойдут в наступление на Одессу
Politico: США обвинили истребитель ВКС РФ в небезопасных манёврах над Сирией
Раскачество назвало продукты, которые нельзя есть при болезнях сердца
Терапевт Романенко назвала ошибки, которые часто совершают пожилые люди: самолечение и малоподвижный образ жизни
Захарова заявила, что президент Украины Зеленский стал токсичен для Запада
Глава МИД Германии Бербок тратит на стилиста 8925 евро в день
МИД Китая надеется, что участники зерновой сделки решат актуальный вопрос глобальной продовольственной безопасности
В Туве сбежали из больницы четверо заражённых сибирской язвой
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему с размещением бондов

Турагент Мкртчян дал путешественникам полезные советы насчёт отдыха в Крыму

0:57
Туризм

На территории Крымского моста произошёл теракт. На этом фоне многие туристы задались вопросом, что им делать с путёвками на полуостров.  

Турагент Мкртчян дал путешественникам полезные советы насчёт отдыха в Крыму
Фото: Личный архив Александра Шторма

Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что те люди, которые запланировали срочно покинуть Крым, должны задержаться в регионе ещё на несколько дней. 

Однако путешественникам, которые ещё не приехали в Крым, но планируют сделать это в ближайшие дни, следует отложить поездку.

"Конечно, мы будем делать 100-процентный возврат денежных средств за гостиницы, ж/д билеты, здесь переживать не нужно. Или можно поменять путёвки на ближайший Краснодарский край", — отметил Мкртчян в беседе с "Интерфаксом".

Специалист сообщил, что в качестве альтернативы для отдыха можно выбрать Абхазию, Дагестан или зарубежные направления – Турцию. Египет, ОАЭ.  

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Как китайцы обломали себе зубы о русский Благовещенск Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Александр Буйнов рассказал о борьбе с онкологией: "Я за что-то наказан"
Как понять, что совсем скоро в автомобиле сгорит сцепление
ФСБ России: в Угличе предотвратили теракт россиянки по заданию украинских спецслужб
Горшенин сравнил псковского губернатора Ведерникова с Зеленским за желание снести памятник Ленину
Tagesspiegel: боевики ВСУ несут колоссальные потери из-за отсутствия навыков общевойсковых операций
Стоматолог-ортопед Отхозория назвал вредные продукты для зубов
Как измерить свой сад
Сhina Daily: Южная Корея должна осознавать риски поставок оружия Украине
Марочко: ВСУ ежедневно теряют до батальона солдат в попытках прорваться в Артёмовск
Депутат Госдумы РФ Ивлев возложил на США ответственность за теракт на Крымском мосту из-за спутников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников