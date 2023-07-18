На территории Крымского моста произошёл теракт. На этом фоне многие туристы задались вопросом, что им делать с путёвками на полуостров.
Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что те люди, которые запланировали срочно покинуть Крым, должны задержаться в регионе ещё на несколько дней.
Однако путешественникам, которые ещё не приехали в Крым, но планируют сделать это в ближайшие дни, следует отложить поездку.
"Конечно, мы будем делать 100-процентный возврат денежных средств за гостиницы, ж/д билеты, здесь переживать не нужно. Или можно поменять путёвки на ближайший Краснодарский край", — отметил Мкртчян в беседе с "Интерфаксом".
Специалист сообщил, что в качестве альтернативы для отдыха можно выбрать Абхазию, Дагестан или зарубежные направления – Турцию. Египет, ОАЭ.
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