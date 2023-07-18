Турагент Мкртчян дал путешественникам полезные советы насчёт отдыха в Крыму

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

На территории Крымского моста произошёл теракт. На этом фоне многие туристы задались вопросом, что им делать с путёвками на полуостров.

Фото: Личный архив Александра Шторма

Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что те люди, которые запланировали срочно покинуть Крым, должны задержаться в регионе ещё на несколько дней.

Однако путешественникам, которые ещё не приехали в Крым, но планируют сделать это в ближайшие дни, следует отложить поездку.

"Конечно, мы будем делать 100-процентный возврат денежных средств за гостиницы, ж/д билеты, здесь переживать не нужно. Или можно поменять путёвки на ближайший Краснодарский край", — отметил Мкртчян в беседе с "Интерфаксом".

Специалист сообщил, что в качестве альтернативы для отдыха можно выбрать Абхазию, Дагестан или зарубежные направления – Турцию. Египет, ОАЭ.

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