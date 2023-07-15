В дорогих отелях Бодрума жалуются на сложное положение с российскими туристами

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристическая отрасль Турции переживает в этом сезоне не лучшие времена: в элитных отелях Анталии и Бодрума сейчас мало зажиточных туристов из России.

Фото: pixabay.com

Отельеры признаются, что ожидали гораздо большего турпотока из РФ в дорогих объектах размещения, однако этим ожиданиям не суждено было сбыться, пишет турецкое издание Turizm Guncel.

Авторы отмечают, что российские богачи, которых они ждали на турецких курортах, сейчас заняты совсем другими проблемами: ростом цен, курсом доллара, СВО. Всё это негативно влияет на заполняемость роскошных отелей Бодрума и Антальи.

Британские и немецкие туристы не могут компенсировать отсутствие россиян на курортах, потому что в этих странах нет людей, готовых оставлять по 2'000 евро за ночь проживания в дорогом отеле.

Роскошные объекты требуют высоких затрат на содержание, поэтому снижать цены для постояльцев отельеры здесь не готовы.

В итоге элитные отели Бодрума и Анталии сейчас заполнены лишь на 30-40%, причём, как полагают эксперты, ситуация не изменится ни в ближайшее время, ни в августе.

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