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Россиянин пожаловался на дорогой отель Венесуэлы с унитазом у кровати: "Разруха и нищета"

1:13
Туризм

Путешественник из РФ вместе с дочерью решил провести отпуск в Венесуэле, однако, по его словам, поездка оказалась "дорогой и бестолковой".

Россиянин пожаловался на дорогой отель Венесуэлы с унитазом у кровати: "Разруха и нищета"
Фото: ya.ru

Портал "Тонкости туризма" на платформе "Дзен" обнародовал отзыв мужчины о летнем отдыхе. Россиянин пояснил, что за 11 дней в гостинице Paradise Oasis ему пришлось отдать 180 тысяч рублей за двоих, при этом завтраки уже входили в стоимость.

Как подчеркнул турист, планировка в номере поражает, поскольку унитаз расположен рядом с кроватью и окном. Кроме того, мужчина пожаловался на отсутствие двери в ванной комнате. Он добавил, что ему пришлось поменять номер, но и в новом помещении вместо обычной двери была стеклянная.

Мужчина посоветовал выбирать для отдыха другие курорты, ведь в Венесуэле сложно найти какие-либо развлечения. Территория отеля выглядит заброшенной, уточнил путешественник.

"Разруха и нищета", — подчеркнул гражданин РФ.

Ранее россиянка, заселившаяся в премиальный турецкий отель, сообщила, что захотела сбежать из номера спустя четыре дня отдыха.

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Венесуэла 2023 Куда поехать? Маргарита - 7 лучших отелей
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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