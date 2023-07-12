Гражданка РФ объяснила, почему захотела сбежать из пятизвёздочного отеля в Турции

Россиянка Олеся разочаровалась отдыхом в премиальном отеле Kimeros Park Holiday and Village 5* на территории Турции.

Фото: pixabay.com

Женщина поделилась своими впечатлениями от путешествия с читателями "Дзена" на канале "Тонкости туризма". Она сообщила, что посмотрела много обзоров в Сети для выбора подходящей гостиницы. В итоге россиянка остановила свой выбор на пятизвёздочном отеле.

По её словам, в Kimeros Park Holiday and Village никто не встречает гостей и не провожает до номера. Женщина также пожаловалась на однообразную еду и невкусные десерты в кафе на территории отеля. Как пояснила туристка, на четвёртый день отдыха ей захотелось переехать в другое место из-за постоянных криков детей и большого количества пьяных людей.

При этом Олесе понравился пляж в Турции. Однако местные зазывалы нарушают спокойствие, уточнила путешественница.

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