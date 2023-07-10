"РГ": названы самые дешёвые курорты летом 2023 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

За последний год цены на отдых в России выросли примерно на 15%. В то же время спрос на курорты Краснодарского края увеличился практически в полтора-два раза по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Об этом сообщает "Российская Газета" ("РГ").

Фото: Личный архив Александра Шторма

Гендиректор сервиса "Суточно.ру" Юрий Кузнецов отметил, что спрос на Сочи в этом году достигает ажиотажного уровня. Доля бронирований на этот курорт по сравнению с предыдущим сезоном выросла с 2,8% до пяти процентов.

Второе место по популярности занимает Зеленоградск, а третье — Адлер. Затем следуют Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Пятигорск, Лазаревское, Новороссийск, Ялта, Витязево, Севастополь и Ейск. Последний остаётся самым доступным из топ-15 курортов. Цены на отдых в Новороссийске и Витязеве также сохраняются относительно низкими.

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