Россиянка поехала в Витязево и пожаловалась на контингент и море

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка отправилась в Витязево на отдых и поделилась своим опытом. Она отметила, что "вокруг пьют безудержно". Россиянка поделилась отзывом с порталом "Тонкости туризма".

Фото: Фото Pravda.ru

В своей публикации автор решила, что больше никогда не поедет на этот отечественный курорт. В первую очередь, она пожаловалась на состав отдыхающих.

"Везде мат, безудержно шумные и орущие дети, очень много народа. Учитывая их культурный уровень, везде мусор, пакеты, бычки и бутылки", — рассказала туристка.

Также она сообщила, что море в Витязево грязное. Оно начинает испускать неприятный запах.

Тем не менее путешественница отметила, что на курорте всё же есть хорошие отели, а на экскурсиях можно увидеть красивые места.

"Например, мне понравились экскурсия "Анапа как на ладони" и морская прогулка. В общем, природа замечательная, но плохое поведение окружающих портит всю атмосферу. Я рада, что уезжаю. Жаль, что из-за такой обстановки мне не хочется сюда возвращаться", — поделилась россиянка.

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