Турист из РФ посетил "адские" трущобы в Индии, которые его шокировали

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из России побывал в индийском городе Мумбаи, где своими глазами увидел местные трущобы, которые его шокировали. Отзыв о путешествии оставил в своём блоге на платформе "Дзен" Артём Плато.

Фото: Вадим Савицкий

В район города, где снимался культовый фильм "Миллионер из трущоб", турист добрался на электричке. И здесь его ждало ужасающее зрелище — бурлящая и дико воняющая небольшая река, которая была вся в мусоре и отходах жизнедеятельности.

По словам, блогера, цвет воды был почти чёрным. Он отметил, что свой мусор в эту реку сбрасывают почти все местные жители.

Также россиянин рассказал, что в трущобах живут люди разных религий и наций. А стоимость аренды комнаты составляет от 240 рублей в сутки.

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Адские трущобы в Мумбаи, Индия