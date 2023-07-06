Портал "74.ru" опубликовал возмущённые отзывы туристов о российских курортах

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Высокие цены, грязное море и недовольство местных жителей возмутили россиян, которые отдохнули на курортах России и за рубежом. Честные отзывы туристов публикует портал "74.ru".

Фото: ya.ru

По словам Дарьи из Краснодара, которая побывала в начале июня в Сочи, в море она войти не решилась. Береговая линия была завалена мусором, который никто не убирал.

Побывавшие в Анапе россияне сообщили о цветении водорослей, которые мешали купанию, и убитой береговой линии. Жительнице Волгограда Анне не понравились цены и отсутствие сервиса. По её словам, позиционирующие себя как рестораны заведения предлагают "еду из столовой". Другой волгоградец заявил, что туристов ненавидят местные жители.

При этом Абхазию россияне назвали одним из лучших мест для отдыха, отметив чистое море и достопримечательности страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ТОП 10 лучших пляжей Краснодарского края!