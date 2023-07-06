"Царьград": на пляжах юга России новая проблема — они "трещат по швам"

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы столкнулись с новой проблемой на некоторых курортах Краснодарского края. Здесь возникло настоящее столпотворение в самый разгар сезона, загорать приходится стоя, так как лежачие места закончились, сообщает "Царьград".

Фото: Фото Pravda.ru

Видео, снятые в Анапе, говорят о том, что пляжи попросту "трещат по швам", отмечает автор статьи. В Геленджике также сложилась схожая ситуация, которая, по словам местных жителей, только усугубится через пару недель.

Один из отдыхающих, которого цитирует издание, рассказал, что приезжает на курорт третий раз, но такое видит впервые. Чтобы пройти в море, люди вынуждены толкаться, как на рынке, добавил турист.

По мнению вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, в Анапу россияне рванули, чтобы не стоять в пробке при въезде на Крымский мост. В ближайших пунктах появилось много незапланированных бронирований.

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Анапа