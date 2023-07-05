В Анапе закончились лежачие и стоячие места на пляже

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне массово едут отдыхать не только в Крым, но и Краснодарский край. Судя по видео, которое публикует Telegram-канал Shot, Анапа переполнена туристами.

Анапа

Один из них показал на видео городской пляж, на котором толпы людей. И уже нет лежачих мест на берегу, а также, видимо, заканчиваются стоячие.

Загорать под раскалённым южным солнцем отдыхающим приходится стоя в воде. При этом на кадрах заметно много плескающихся в море детей.

Ранее житель Анапы объяснил, почему туристы из неё бегут. Эксперт заявил, что отдыхающим не нравится "дикий анапский сервис" и большое количество водорослей.

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