Популярный курорт Анапа на черноморском побережье столкнулся с оттоком туристов. Путешественники просто бегут оттуда, заявил агент по недвижимости Андрей Ворсов, пишет портал ГЛАС.ru.
По словам эксперта, отталкивает отдыхающих в первую очередь большое количество водорослей. Не нравится многим и "дикий анапский сервис".
Также на курорте повсеместно хромает обслуживание. За своей репутацией действительно следят лишь несколько заведений населённого пункта, добавил агент.
Ранее жители Анапы пожаловались на мокрых и вонючих голых туристов и призвали ввести штрафы за появление в общественных местах в купальниках и плавках.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.