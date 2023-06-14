"Дикий сервис": житель Анапы объяснил, почему туристы из неё бегут

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярный курорт Анапа на черноморском побережье столкнулся с оттоком туристов. Путешественники просто бегут оттуда, заявил агент по недвижимости Андрей Ворсов, пишет портал ГЛАС.ru.

Фото: ya.ru

По словам эксперта, отталкивает отдыхающих в первую очередь большое количество водорослей. Не нравится многим и "дикий анапский сервис".

Также на курорте повсеместно хромает обслуживание. За своей репутацией действительно следят лишь несколько заведений населённого пункта, добавил агент.

Ранее жители Анапы пожаловались на мокрых и вонючих голых туристов и призвали ввести штрафы за появление в общественных местах в купальниках и плавках.

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