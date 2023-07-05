"Турпром": живущая в Турции россиянка ощутила наступление "судного дня"

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, живущая в турецкой Анталье, поделилась своими впечатлениями от недавнего повышения цен. По её словам, это было почти как "судный день", пишет "Турпром".

Фото: qha.com.tr

Она отметила, что в Турции цены обычно растут как-то незаметно и постепенно, однако вчера был просто шок-день. Так, в её любимом кафе появилось новое меню с ценами на 20 процентов выше. Та же история случилась и с пельменями в магазине, которые стали стоить 120 лир вместо 100. А бензин на заправке подорожал на 2 лиры.

Блогер уточнила, что такое происходит везде после длинных выходных, добавляя эмоций местным жителям, в том числе русским. По домам люди разъезжаются в лёгком шоке.

Ранее турагент раскрыл, как падение турецкой лиры отразится на туристах из России.

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