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Турагент Денгольц раскрыл, как падение турецкой лиры отразится на российских туристах

1:00
Туризм

Чем обернётся для российских туристов падение турецкой лиры до исторического минимума после первого больше чем за два года повышения ставки ЦБ, объяснил менеджер турагентства Дмитрий Денгольц в беседе с MSK1.RU.

Турагент Денгольц раскрыл, как падение турецкой лиры отразится на российских туристах
Фото: pixabay. com

Эксперт считает, что падение лиры повлияет на стоимость туров не сильно, так как сейчас цена путёвки в Турцию приходит к более адекватному знаменателю, чем было при раннем бронировании. Кроме того, путешественники начинают привыкать к тому, что Турция достаточно дорогая в этом году. И даже смотрят на Кубу или Венесуэлу, где равнозначный по сервису отель стоит дешевле.

Стоимость турецкой лиры влияет на ощущение туриста в самой Турции, добавил собеседник издания. Это касается возможности приобрести товары, которые запланировал путешественник.

Ранее турагент назвал страну, где отдых обойдётся значительно дешевле путёвки в Турцию.

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МОЩНЫЙ ОБВАЛ ТУРЕЦКОЙ ЛИРЫ. ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА ЖИЗНЬ И ОТДЫХ.
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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