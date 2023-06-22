Турагент Денгольц раскрыл, как падение турецкой лиры отразится на российских туристах

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чем обернётся для российских туристов падение турецкой лиры до исторического минимума после первого больше чем за два года повышения ставки ЦБ, объяснил менеджер турагентства Дмитрий Денгольц в беседе с MSK1.RU.

Фото: pixabay. com

Эксперт считает, что падение лиры повлияет на стоимость туров не сильно, так как сейчас цена путёвки в Турцию приходит к более адекватному знаменателю, чем было при раннем бронировании. Кроме того, путешественники начинают привыкать к тому, что Турция достаточно дорогая в этом году. И даже смотрят на Кубу или Венесуэлу, где равнозначный по сервису отель стоит дешевле.

Стоимость турецкой лиры влияет на ощущение туриста в самой Турции, добавил собеседник издания. Это касается возможности приобрести товары, которые запланировал путешественник.

Ранее турагент назвал страну, где отдых обойдётся значительно дешевле путёвки в Турцию.

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