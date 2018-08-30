Олимпийский чемпион призвал выгнать Россию с позором из спорта

Советский биатлонист и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением, что Российскую Федерацию еще давным-давно нужно было раз и навсегда отстранить от международных спортивных соревнований.

Тихонов заявил, что России не место в мировом биатлоне. По его словам, он попытался повлиять на руководство Союза биатлонистов, но тщетно.

Александр Тихонов рассказал, что еще много лет назад на одном из совещаний заявил о том, что в скором времени Россия окончательно опозорится. И, по мнению экс-биатлониста, этот злосчастный день все-таки настал.

Отметим, что Александр Тихонов живет в Белоруссии. По его словам, "чем дальше от российских сплетен", тем лучше.

Напомним, что буквально сегодня стало известно о том, что в употреблении допинга подозреваются еще четыре российских спортсмена. Трое из них свою спортивную карьеру завершили, а четвертый близок к этому — он не тренируется и не входив состав национальной российской сборной по биатлону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социальные сети буквально взорвала новость о том, что три россиянки перешли в стан украинской сборной по биатлону. На девушек обрушился целый шквал критики. Что любопытно, как со стороны россиян, так и со стороны граждан Украины.

Фото: www. pyeongchang2018.com

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