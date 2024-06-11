Невролог описал дыхательную технику, которая помогает бороться с бессонницей

Невролог Панков рассказал о дыхательном упражнении "4-7-8", помогающем уснуть

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Врач-невролог из медицинской компании СберЗдоровье Максим Панков поделился эффективной техникой дыхательных упражнений "4-7-8", которая помогает быстрее расслабиться и заснуть.

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Эта методика основана на пранаяме, йогической практике контроля дыхания. Исследования подтверждают, что такие упражнения способны снизить стресс и вызвать расслабление, рассказал врач.

Для выполнения упражнения необходимо найти удобную позицию с прямой спиной, можно сидя или лежа на кровати, пишет Газета.Ru.

"Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от 1 до 4. Задержать дыхание на счет от 1 до 7. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от 1 до 8. Так выглядит один цикл. Повторить нужно еще три цикла", — описал упражнение Панков.

По словам невролога, постепенно можно увеличивать количество циклов до восьми. Это упражнение можно выполнять каждый раз перед сном или во время стресса.

Со временем организм адаптируется к нему, и его эффективность увеличивается. Иногда во время выполнения упражнения может возникнуть головокружение, но со временем оно проходит.

Эта техника может быть полезной для снятия напряжения и релаксации перед сном.