Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады "Формулы-1"

Действующий чемпион "Формулы-1" нидерландский пилот Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" забрал победу в Гран-при Канады. Это уже шестая победа в девяти гонках в сезоне‑2024 для Ферстаппена.

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Девятый этап "Формулы-1" прошел 9 июня на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, пишет Forbes.

Пилот проехал 70 кругов за один час, 45 минут и 47,927 секунды. Это 60-я победа в карьере 26-летнего Макса. Вторым финишировал британский пилот "Макларен" Ландо Норрис. Тройку замкнул его соотечественник Джордж Расселл из "Мерседеса".

"Это была довольно сумасшедшая гонка. Было много событий, которые держали в тонусе…Мне понравилось — это было очень весело. Такие гонки нужны нам время от времени", — цитирует Ферстаппена пресс-служба "Формулы-1".

Ранее Макс выигрывал в 2021 и 2022 годах.