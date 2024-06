Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Действующий чемпион "Формулы-1" нидерландский пилот Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" забрал победу в Гран-при Канады. Это уже шестая победа в девяти гонках в сезоне‑2024 для Ферстаппена.

Фото: wikimapia by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license