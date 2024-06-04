Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Июньский полив: рекомендации для щедрого урожая вишни и черешни
Пассажирка устроили скандал из-за сумок в самолёте и сорвала рейс
Врач Некрасова перечислила причины инсультов у детей
В день можно есть не больше 9 чайных ложек сахара
Названы интересные факты о психологии кошек
"Ренессанс Страхование": 40% российских водителей готовы купить электромобили
Наталия Гулькина вспомнила, как едва не утонула в детстве
Терапевт Алексеева рассказала, что не стоит торопиться открывать купальный сезон
Экспертное руководство: как избежать проблем с ремонтом китайских автомобилей в Росси
Главные мифы об искривлении позвоночника назвала тренер по пилатесу

Главные мифы об искривлении позвоночника назвала тренера по пилатесу

1:39
Спорт

Инструктор по йоге и пилатесу Лиана Тунёва рассказала, как осанка влияет на наш организм, и нужно ли держать спину ровно.

Главные мифы об искривлении позвоночника назвала тренера по пилатесу
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Она утверждает, что идеальной осанки не существует.

"У наших предков много тысяч лет назад очень искривлялись скелеты, вследствие того, что они носили на себе тяжести", — отметила Тунёва.

Но когда человек держит спину прямо, у него в течение дня нет боли в мышцах, усталости меньше, а энергии больше. Тренер по пилатесу рассказала, как искривление позвоночника влияет на органы и организм.

"Органы могут сдавливаться, в том числе легкие и диафрагма, из-за этого дышать становится труднее. Могут появиться зажимы, которые мешают кровообращению, что влияет на образование грыж. А некоторые мышцы могут, наоборот, расслабляться и выключаться совсем", — рассказала эксперт.

По её словам, из-за искривления позвоночника могут появиться заболевания и нарушиться работа органов. Также тренер назвала мифы об осанке.

"Есть некоторые заблуждения. Например, многие люди считают, что выпрямиться, вытянуться — это потянуться вверх грудью, подбородком. Ещё очень многие люди сведут лопатки, если попросить их выпрямиться и не сутулить спину", — цитирует Тунёву "КП Спорт".

Чтобы не допустить искривления осанки тренер посоветовала выработать привычки правильного положения тела, не стоять или сидеть криво, на один бок. Также важно всегда вытягиваться за макушкой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
Нутрициолог Тиханычева посоветовала быть аккуратнее с черешней людям с болезнями ЖКТ
Имплантаты для груди: обзор популярных видов и альтернатив
Российское Минэнерго предлагает добиваться у Китая обнуления пошлин на уголь
Главные мифы об искривлении позвоночника назвала тренера по пилатесу
Юрист назвал топ-5 схем черных риелторов
Кошка скончалась из-за духоты в салоне российского самолёта
Frontiers: перец чили может повышать риск развития ожирения
Россиянам рассказали, как правильно перевозить домашних животных в самолетах
Певица Слава приобрела элитную квартиру в центре Москвы за 119 миллионов рублей
Диетологи советую есть чеснок каждый день для улучшения здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников