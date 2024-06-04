Главные мифы об искривлении позвоночника назвала тренер по пилатесу

Главные мифы об искривлении позвоночника назвала тренера по пилатесу

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инструктор по йоге и пилатесу Лиана Тунёва рассказала, как осанка влияет на наш организм, и нужно ли держать спину ровно.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Она утверждает, что идеальной осанки не существует.

"У наших предков много тысяч лет назад очень искривлялись скелеты, вследствие того, что они носили на себе тяжести", — отметила Тунёва.

Но когда человек держит спину прямо, у него в течение дня нет боли в мышцах, усталости меньше, а энергии больше. Тренер по пилатесу рассказала, как искривление позвоночника влияет на органы и организм.

"Органы могут сдавливаться, в том числе легкие и диафрагма, из-за этого дышать становится труднее. Могут появиться зажимы, которые мешают кровообращению, что влияет на образование грыж. А некоторые мышцы могут, наоборот, расслабляться и выключаться совсем", — рассказала эксперт.

По её словам, из-за искривления позвоночника могут появиться заболевания и нарушиться работа органов. Также тренер назвала мифы об осанке.

"Есть некоторые заблуждения. Например, многие люди считают, что выпрямиться, вытянуться — это потянуться вверх грудью, подбородком. Ещё очень многие люди сведут лопатки, если попросить их выпрямиться и не сутулить спину", — цитирует Тунёву "КП Спорт".

Чтобы не допустить искривления осанки тренер посоветовала выработать привычки правильного положения тела, не стоять или сидеть криво, на один бок. Также важно всегда вытягиваться за макушкой.