Инструктор по йоге и пилатесу Лиана Тунёва рассказала, как осанка влияет на наш организм, и нужно ли держать спину ровно.
Она утверждает, что идеальной осанки не существует.
"У наших предков много тысяч лет назад очень искривлялись скелеты, вследствие того, что они носили на себе тяжести", — отметила Тунёва.
Но когда человек держит спину прямо, у него в течение дня нет боли в мышцах, усталости меньше, а энергии больше. Тренер по пилатесу рассказала, как искривление позвоночника влияет на органы и организм.
"Органы могут сдавливаться, в том числе легкие и диафрагма, из-за этого дышать становится труднее. Могут появиться зажимы, которые мешают кровообращению, что влияет на образование грыж. А некоторые мышцы могут, наоборот, расслабляться и выключаться совсем", — рассказала эксперт.
По её словам, из-за искривления позвоночника могут появиться заболевания и нарушиться работа органов. Также тренер назвала мифы об осанке.
"Есть некоторые заблуждения. Например, многие люди считают, что выпрямиться, вытянуться — это потянуться вверх грудью, подбородком. Ещё очень многие люди сведут лопатки, если попросить их выпрямиться и не сутулить спину", — цитирует Тунёву "КП Спорт".
Чтобы не допустить искривления осанки тренер посоветовала выработать привычки правильного положения тела, не стоять или сидеть криво, на один бок. Также важно всегда вытягиваться за макушкой.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.