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Президент РФС Дюков объяснил, почему считает неэтичным ехать на Евро-2024

Глава РФС Дюков признался, что не поедет на Евро-2024 из этических соображений

1:20
Спорт

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что получил приглашение на чемпионат Европы 2024, который пройдет в Германии. Однако он заявил, что сейчас не планирует посещать матчи турнира.

Глава РФС Дюков признался, что не поедет на Евро-2024 из этических соображений
Фото: commons.wikimedia.org by Gazprom Neft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Российская сборная и команды тренеров были ограничены в возможности участия в этом чемпионате. Из этических соображений Дюков решил не посещать матчи Евро, хотя признался, что получил приглашение туда поехать.

"Такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире. Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы", — сказал Дюков в разговоре с "Чемпионатом".

Чемпионат Европы 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Команды, занявшие первые и вторые места в групповом этапе, а также четыре лучшие команды с третьего места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф этап проводится по системе выбывания, где проигравшие команды покидают турнир.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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