Президент РФС Дюков объяснил, почему считает неэтичным ехать на Евро-2024

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что получил приглашение на чемпионат Европы 2024, который пройдет в Германии. Однако он заявил, что сейчас не планирует посещать матчи турнира.
Российская сборная и команды тренеров были ограничены в возможности участия в этом чемпионате. Из этических соображений Дюков решил не посещать матчи Евро, хотя признался, что получил приглашение туда поехать.
"Такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире. Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы", — сказал Дюков в разговоре с "Чемпионатом".
Чемпионат Европы 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Команды, занявшие первые и вторые места в групповом этапе, а также четыре лучшие команды с третьего места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф этап проводится по системе выбывания, где проигравшие команды покидают турнир.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.