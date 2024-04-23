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В списке арбитров на чемпионат Европы 2024 года, опубликованном УЕФА, нет представителей России

Судьи из России не будут работать на матчах чемпионата ЕВРО-2024

1:11
Спорт

УЕФА опубликовал список судей, которые будут работать на играх ЕВРО-2024, и в нем отсутствуют российские арбитры.

Судьи из России не будут работать на матчах чемпионата ЕВРО-2024
Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

На матчах Европы есть судьи таких стран, как Англия, Португалия, Румыния, Франция, Словакия, Испания, Швеция, Германия, Италия, Швейцария, Турция, Нидерланды, Аргентина, Польша, Босния и Герцеговина, Литва, Норвегия и Украина.

Напомним вам, что в феврале 2024 года УЕФА и МФФ не время отстранили клубы и сборные России от международных соревнований из-за конфликта с Киевом. Позже в УЕФА заявили, что временно не станут приглашать арбитров из России и из-за логистики. А осенью 2023 года первый российский судья Вера Опейкина работала на матче, который проводил УЕФА после отстранения.

ЕВРО-2024 будет проходить в Германии месяц с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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