В списке арбитров на чемпионат Европы 2024 года, опубликованном УЕФА, нет представителей России

УЕФА опубликовал список судей, которые будут работать на играх ЕВРО-2024, и в нем отсутствуют российские арбитры.
На матчах Европы есть судьи таких стран, как Англия, Португалия, Румыния, Франция, Словакия, Испания, Швеция, Германия, Италия, Швейцария, Турция, Нидерланды, Аргентина, Польша, Босния и Герцеговина, Литва, Норвегия и Украина.
Напомним вам, что в феврале 2024 года УЕФА и МФФ не время отстранили клубы и сборные России от международных соревнований из-за конфликта с Киевом. Позже в УЕФА заявили, что временно не станут приглашать арбитров из России и из-за логистики. А осенью 2023 года первый российский судья Вера Опейкина работала на матче, который проводил УЕФА после отстранения.
ЕВРО-2024 будет проходить в Германии месяц с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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