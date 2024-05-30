Ирина Винер ответила Мамун, которая обвинила ее в жестокости

Винер ответила гимнастке Мамун: "Деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни?"

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Одна из самых титулованных гимнасток России Маргарита Мамун рассказала о жестоких методах работы легендарного тренера Ирины Винер, после которых у нее появились психологические проблемы. В ответ на это Ирина Винер сказала, что Мамун заслужила к себе жесткого внимания, посльку была слабохарактерной и проигрывала гимнастке Яне Кудрявцевой.

Фото: vfrg.ru by Официальный сайт Всероссийской федерации художественной гимнастики

Ей как тренеру хотелось, чтобы Маргарита добилась высоких результатов. Ирина видела в Маргарите потенциал.

"Деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду", — приводит "СЭ" слова Винер.

Слова Мамун глубоко задели ее бывшего тренера, с которой она выигрывала Олимпиаду-2016, чемпионаты мира, чемпионаты Европы и другие международные соревнования.