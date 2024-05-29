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Фигуристка Титова решила поменять спортивное гражданство

Российская фигуристка Титова будет менять спортивное гражданство

0:44
Спорт

Российская фигуристка Софья Титова решила изменить спортивное гражданство. Девушка будет представлять на соревнованиях Армению.

Российская фигуристка Титова будет менять спортивное гражданство
Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Титовой уже дали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России, пишет портал "Матч ТВ".

Кстати, фигуристка тренируется в Академии Евгения Плющенко.

15‑летняя спортсменка выиграла этапы юношеского Гран‑при России. Кроме того, Титова — призер первенства Москвы.

В прошлом сезоне она победила на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, взяла третье место на всероссийских соревнованиях "Сердце России" и заняла 10‑е место на всероссийских соревнованиях "Идель".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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