Плющев объяснил, почему на ЧМ-2024 российским хоккеистам было бы тяжело конкурировать с финалистами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что на чемпионате мира — 2024, который завершился вчера в Чехии, российской сборной было бы сложно бороться за медали.
Он выразил мнение, что, хотя Россия могла бы пройти в плей-офф, дальше у неё были бы возникли серьезные трудности. Плющев отметил, что российская команда играет в отличие от ведущих команд, и на чемпионате был продемонстрирован другой стиль игры. Он считает, что российской сборной было бы тяжело конкурировать с ведущими командами.
"Потому что мы давно проповедуем немного другой хоккей. То, что было на этом чемпионате мира, показано практически всеми ведущими командами, это другой хоккей, в отличие от нашего. Я думаю, нашим тяжело было бы конкурировать с ведущими командами", — сказал Плющев в беседе с "РИА Новости Спорт".
Плющев также напомнил, что за последние 10 лет Россия не выиграла ни одного чемпионата мира, а другие команды сделали большие изменения в своей игре, и теперь играют намного сильнее, мощнее и жёстче, в отличие от россиян.
Он считает, что российская хоккейная система должна провести реформы, чтобы быть более конкурентоспособной.
Сборная России не участвовала в трех последних чемпионатах мира из-за санкций Международной федерации хоккея.
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