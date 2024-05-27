Плющев объяснил, почему на ЧМ-2024 российским хоккеистам было бы тяжело конкурировать с финалистами

Плющев считает, что сборная России по хоккею вряд ли смогла бы выиграть на ЧМ-2024

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что на чемпионате мира — 2024, который завершился вчера в Чехии, российской сборной было бы сложно бороться за медали.

Фото: hawk.ru by Дмитриq Лошкарёв is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"

Он выразил мнение, что, хотя Россия могла бы пройти в плей-офф, дальше у неё были бы возникли серьезные трудности. Плющев отметил, что российская команда играет в отличие от ведущих команд, и на чемпионате был продемонстрирован другой стиль игры. Он считает, что российской сборной было бы тяжело конкурировать с ведущими командами.

"Потому что мы давно проповедуем немного другой хоккей. То, что было на этом чемпионате мира, показано практически всеми ведущими командами, это другой хоккей, в отличие от нашего. Я думаю, нашим тяжело было бы конкурировать с ведущими командами", — сказал Плющев в беседе с "РИА Новости Спорт".

Плющев также напомнил, что за последние 10 лет Россия не выиграла ни одного чемпионата мира, а другие команды сделали большие изменения в своей игре, и теперь играют намного сильнее, мощнее и жёстче, в отличие от россиян.

Он считает, что российская хоккейная система должна провести реформы, чтобы быть более конкурентоспособной.

Сборная России не участвовала в трех последних чемпионатах мира из-за санкций Международной федерации хоккея.