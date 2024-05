Плющев объяснил, почему на ЧМ-2024 российским хоккеистам было бы тяжело конкурировать с финалистами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что на чемпионате мира — 2024, который завершился вчера в Чехии, российской сборной было бы сложно бороться за медали.

Фото: hawk.ru by Дмитриq Лошкарёв is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"