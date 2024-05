Татьяна Волосожар и Максим Траньков в третий раз стали родителями

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков поделились радостным событием — родился их третий ребёнок.

