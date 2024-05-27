Татьяна Волосожар и Максим Траньков в третий раз стали родителями

У олимпийских чемпионов Волосожар и Транькова родился третий ребёнок

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков поделились радостным событием — родился их третий ребёнок.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Татьяна поделилась этой новостью 26 мая, опубликовав фотографию в своих социальных сетях. Она добавила дату и время рождения ребенка, а также его рост и вес. Новый член семьи оказался мальчиком.

"23.05.2024, 15.33, вес 3,620, рост 52 см. Мальчик", — написала Волосожар в социальных сетях.

Пара, объединённая искусством фигурного катания, поженилась в 2015 году. У них уже есть двое детей: дочь Анжелика, родившаяся в 2017 году, и сын Теодор, который появился на свет в 2021 году.

После завершения своей успешной карьеры спортсмены сосредоточились на тренерской работе. Максим работает в штабе тренера Этери Тутберидзе, а Татьяна руководит собственной школой фигурного катания.

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями в третий раз