Татьяна Волосожар и Максим Траньков в третий раз стали родителями

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков поделились радостным событием — родился их третий ребёнок.
Татьяна поделилась этой новостью 26 мая, опубликовав фотографию в своих социальных сетях. Она добавила дату и время рождения ребенка, а также его рост и вес. Новый член семьи оказался мальчиком.
"23.05.2024, 15.33, вес 3,620, рост 52 см. Мальчик", — написала Волосожар в социальных сетях.
Пара, объединённая искусством фигурного катания, поженилась в 2015 году. У них уже есть двое детей: дочь Анжелика, родившаяся в 2017 году, и сын Теодор, который появился на свет в 2021 году.
После завершения своей успешной карьеры спортсмены сосредоточились на тренерской работе. Максим работает в штабе тренера Этери Тутберидзе, а Татьяна руководит собственной школой фигурного катания.
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