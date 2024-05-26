Гладилин выразил сожаление, что "Динамо" не смогло забрать золотые медали, которые "лежали перед ними"

Тренер Гладилин считает, что ставшему чемпионом "Зениту" просто повезло

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший тренер "Динамо" и "Спартака" Валерий Гладилин выразил свою точку зрения о шансах московского "Динамо" на победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в ближайшие десять лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Nathan Shively shivelycreative is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гладилин отметил, что в этом сезоне "Зениту" удалось победить благодаря удаче.

"Динамо" упустило победу в чемпионате, а "Зениту" повезло обыграть "Ростов", очень повезло. Победный гол Артура — на 100% вратарский, это просто грубейшая ошибка, без нее это была ничейная игра, "Ростов" не заслуживал поражения. Но в футболе такое случается", — сказал Гладилин, которого цитирует Газета.Ru.

Он отметил, что "Динамо" упустило свою возможность на победу в текущем чемпионате, потеряв шанс занять первое место в таблице. Гладилин добавил, что перед "Динамо" буквально лежали золотые медали, которые оставалось просто забрать, однако клуб не смог воспользоваться своим шансом.

В итоге сезона 2023/2024, "Зенит" под руководством Сергея Семака стал чемпионом, набрав 57 очков. "Краснодар" занял второе место с таким же количеством очков, но уступил из-за результатов личных встреч.

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