Футболист Радченко объяснил, как "Зениту" удалось стать чемпионом: "Заслуженная победа"

Футболист Радченко: победа "Зенита" в РПЛ — это итог сумасшедшего настроя на игру

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказал своё мнение о чемпионстве сине-бело-голубых в текущем сезоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен признался, что не слишком верит в удачу как фактор успеха "Зенита". По его мнению, второй забитый гол команды был следствием какой-то индивидуальной ошибки.

"На мой взгляд, "Зенит" победил за счёт того, что был сумасшедший настрой на игру. А также у команды была только одна задача — выиграть этот матч. Это чисто психологически тоже облегчало их состояние. Поэтому "Зенит" добился успеха", — сказал Радченко в беседе с "Чемпионатом".

Радченко считает, что "Зенит" заслужил свою победу в чемпионате. Он также отметил, что "Зенит" в течение сезона допускал потери и не набирал очки в матчах, где ему следовало побеждать. Он считает, что такая борьба за чемпионство, как в этом сезоне, является интересной для болельщиков, журналистов и специалистов.

По мнению Радченко, "Зенит" на данный момент является сильнейшей командой, но и другие клубы, такие как "Краснодар", "Спартак", "Динамо" и "Локомотив", имеют все возможности составить им конкуренцию.

Футболист отметил, что в матчах против этих команд "Зенит" демонстрировал впечатляющее превосходство. В целом, Радченко считает, что победа "Зенита" заслуженная, но команда должна извлечь уроки из отдельных матчей и избегать потери концентрации.

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