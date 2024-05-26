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Футболист Радченко объяснил, как "Зениту" удалось стать чемпионом: "Заслуженная победа"

Футболист Радченко: победа "Зенита" в РПЛ — это итог сумасшедшего настроя на игру

1:33
Спорт

Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказал своё мнение о чемпионстве сине-бело-голубых в текущем сезоне.

Футболист Радченко: победа "Зенита" в РПЛ — это итог сумасшедшего настроя на игру
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен признался, что не слишком верит в удачу как фактор успеха "Зенита". По его мнению, второй забитый гол команды был следствием какой-то индивидуальной ошибки.

"На мой взгляд, "Зенит" победил за счёт того, что был сумасшедший настрой на игру. А также у команды была только одна задача — выиграть этот матч. Это чисто психологически тоже облегчало их состояние. Поэтому "Зенит" добился успеха", — сказал Радченко в беседе с "Чемпионатом".

Радченко считает, что "Зенит" заслужил свою победу в чемпионате. Он также отметил, что "Зенит" в течение сезона допускал потери и не набирал очки в матчах, где ему следовало побеждать. Он считает, что такая борьба за чемпионство, как в этом сезоне, является интересной для болельщиков, журналистов и специалистов.

По мнению Радченко, "Зенит" на данный момент является сильнейшей командой, но и другие клубы, такие как "Краснодар", "Спартак", "Динамо" и "Локомотив", имеют все возможности составить им конкуренцию.

Футболист отметил, что в матчах против этих команд "Зенит" демонстрировал впечатляющее превосходство. В целом, Радченко считает, что победа "Зенита" заслуженная, но команда должна извлечь уроки из отдельных матчей и избегать потери концентрации.

ЗЕНИТ — ЧЕМПИОН: Раздевалка и море радости
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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