Лимфодренаж: устраняем отеки и худеем на глазах

Лимфодренаж — это выведение лишней жидкости из организма в межклеточные пространства и равномерное распределение лимфы по организму. Кстати, эта жидкость также выводит из организма токсины, микроорганизмы, загрязняющие вещества и клеточные отходы.
Лимфодренаж помогает похудеть, выглядеть моложе, вывести лишнюю жидкость и почувствовать себя легче.
Для лимфодренажа часто рекомендуется выполнение упражнения "Велосипед". Лягте на спину, поднимите ноги вверх, изображая движение педалей велосипеда. Это упражнение помогает активизировать лимфодренаж и улучшить кровообращение.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.