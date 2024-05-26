Лимфодренаж: устраняем отеки и худеем на глазах

Что такое лимфодренаж и почему он эффективен?

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Лимфодренаж — это выведение лишней жидкости из организма в межклеточные пространства и равномерное распределение лимфы по организму. Кстати, эта жидкость также выводит из организма токсины, микроорганизмы, загрязняющие вещества и клеточные отходы.

После этого массажа ЖИВОТ ИСЧЕЗНЕТ на глазах. Лимфодренажный массаж для похудения живота

Лимфодренаж помогает похудеть, выглядеть моложе, вывести лишнюю жидкость и почувствовать себя легче.

Для лимфодренажа часто рекомендуется выполнение упражнения "Велосипед". Лягте на спину, поднимите ноги вверх, изображая движение педалей велосипеда. Это упражнение помогает активизировать лимфодренаж и улучшить кровообращение.