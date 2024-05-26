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Техники дыхания для снятия стресса и тревоги

Практические упражнения для успокоения

1:48
Спорт

Дыхание — это не только физиологический процесс, но и мощный инструмент для управления нашим эмоциональным состоянием. Когда мы чувствуем себя тревожно или напряженно, правильное дыхание может помочь нам расслабиться и успокоиться.

Дыхательная техника 4-7-8 - чтобы успокоиться или быстро заснуть

Одним из эффективных способов дыхания для успокоения является диафрагмальное дыхание. Для этого найдите удобное положение сидя или лежа, положите одну руку на грудь, а другую на живот. Вдохните через нос, наполняя живот воздухом (рука на животе должна подниматься), затем плавно выдохните через рот, стараясь полностью опустошить легкие.

Техники дыхания для снятия стресса и тревоги

Еще одним эффективным методом является "4-7-8". Сядьте в удобное положение, выровняйте спину, положите кончики языка у верхних зубов и следуйте следующей последовательности: вдохните через нос на 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд, выдохните через рот на 8 секунд. Повторяйте несколько раз.

Практические упражнения для успокоения

Если вы чувствуете, что стресс начинает вас овладевать, попробуйте применить технику "дыхание огня". Вдохните глубоко через нос, задержите дыхание на несколько секунд, затем выдохните с силой через рот, будто вы пытаетесь задуть свечу. Повторите несколько раз.

Осознанное дыхание — это простой, но мощный способ контролировать свои эмоции и успокоиться в стрессовых ситуациях.

Попробуйте различные техники дыхания, найдите ту, которая подходит именно вам, и используйте их в повседневной жизни для поддержания психического здоровья и благополучия.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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