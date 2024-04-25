Фигуристка Плескачёва рассказала, что думает о Туктамышевой в роли капитана на Кубке Первого канала

Фигуристка Плескачёва назвала Туктамышеву на Кубке Первого канала лучшим капитаном

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Молодая фигуристка Лидия Плескачёва, которая завоевала бронзовую медаль на первенстве России среди юниоров, поделилась своими впечатлениями о прошедшем сезоне и своем выступлении в команде фигуристки Елизаветы Туктамышевой на Кубке Первого канала 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Плескачёва выразила уверенность, что этот сезон стал одним из лучших в её карьере. Она отметила, что её выступление на прошлогоднем чемпионате России было не очень успешным, но в этом сезоне она, наконец, смогла проявить свои лучшие качества.

Теперь все её мысли сосредоточены на тренировках и работе над новыми программами и элементами. Хотя Плескачёва планирует небольшой отдых, она приступит к новым тренировкам в самое ближайшее время.

Особое впечатление на Плескачеву произвел Кубок Первого канала и первенство России, которые прошли в городе Саранск. Она отметила, что получила незабываемые эмоции от участия в этих соревнованиях. Плескачева также выразила восхищение Лизой Туктамышевой, которая была капитаном команды на Кубке Первого канала.

"Как Туктамышева в роли капитана на Кубке Первого канала? По мне, она лучший капитан, который может быть (улыбается). Она очень добрая, очень отзывчивая, все хорошие слова относятся к Лизе", — сказала Плескачёва.

По словам фигуристки, участие в этих соревнованиях помогло ей познакомиться с новыми людьми и поделиться с ними радостью успешных выступлений.

Плескачёва также подчеркнула, что ей было не страшно выступать с опытными соперницами, и что она чувствовала себя комфортно рядом с этими талантливыми девушками даже на Кубке Первого канала. Все эти эмоции и впечатления заряжают ее на дальнейшие усилия и успехи в фигурном катании.

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