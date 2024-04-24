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Зрители Белоруссии смогут смотреть игры Евро-2024 без получения разрешения от УЕФА

Белоруссия разрешила местным телеканалам показывать Евро-2024 без согласия УЕФА

1:32
Спорт

Согласно новой информации, Министерство информации Беларуси включило УЕФА и предстоящий чемпионат Европы 2024 по футболу в список правообладателей из недружественных стран.

Белоруссия разрешила местным телеканалам показывать Евро-2024 без согласия УЕФА
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как пояснило издание "Чемпионат", это означает, что белорусским телеканалам теперь разрешается показывать матчи Евро-2024 без согласия и разрешения от УЕФА.

Решение Министерства информации основано на законе, принятом в Беларуси в 2023 году. Этот закон позволяет транслировать мероприятия без согласия правообладателей, если они представляют недружественные страны.

Таким образом, телесети в Беларуси получили возможность ставить в сетку вещания матчи Евро-2024 без необходимости получения согласия от УЕФА.

Такие изменения в правилах позволяют белорусским зрителям насладиться просмотром матчей Евро-2024 без ограничений. Ожидается, что это привлечет большое внимание к турниру и позволит болельщикам ощутить атмосферу праздника футбола.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи будут проводиться на 10 стадионах в 10 городах. Итальянская сборная является нынешним обладателем титула чемпиона Евро, который они завоевали в 2020 году.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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