Зрители Белоруссии смогут смотреть игры Евро-2024 без получения разрешения от УЕФА

Согласно новой информации, Министерство информации Беларуси включило УЕФА и предстоящий чемпионат Европы 2024 по футболу в список правообладателей из недружественных стран.
Как пояснило издание "Чемпионат", это означает, что белорусским телеканалам теперь разрешается показывать матчи Евро-2024 без согласия и разрешения от УЕФА.
Решение Министерства информации основано на законе, принятом в Беларуси в 2023 году. Этот закон позволяет транслировать мероприятия без согласия правообладателей, если они представляют недружественные страны.
Таким образом, телесети в Беларуси получили возможность ставить в сетку вещания матчи Евро-2024 без необходимости получения согласия от УЕФА.
Такие изменения в правилах позволяют белорусским зрителям насладиться просмотром матчей Евро-2024 без ограничений. Ожидается, что это привлечет большое внимание к турниру и позволит болельщикам ощутить атмосферу праздника футбола.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи будут проводиться на 10 стадионах в 10 городах. Итальянская сборная является нынешним обладателем титула чемпиона Евро, который они завоевали в 2020 году.
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