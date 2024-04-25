Габулов считает, что клуб ЦСКА страдает из-за тренера

Бывший вратарь сборной России по футболу и экс-голкипер клубов ЦСКА и "Алания" Владимир Габулов заявил, что главная проблема ЦСКА сейчас в тренере.
"Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА", — сказал Габулов.
По его словам, которые приводит "Чемпионат", Владимир Федотов грамотный специалист, но масштаба и смелости в каких‑то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определённых решений.
Команда после 24 матчей стоит на шестом месте в таблице лиги с 37 очками.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.