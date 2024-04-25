Габулов считает, что клуб ЦСКА страдает из-за тренера

Владимир Габулов: Главная проблема ЦСКА в тренере

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший вратарь сборной России по футболу и экс-голкипер клубов ЦСКА и "Алания" Владимир Габулов заявил, что главная проблема ЦСКА сейчас в тренере.

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА", — сказал Габулов.

По его словам, которые приводит "Чемпионат", Владимир Федотов грамотный специалист, но масштаба и смелости в каких‑то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определённых решений.

Команда после 24 матчей стоит на шестом месте в таблице лиги с 37 очками.