В чем заключается секрет тренировок футболиста Криштиану Роналду?

Секреты тренировок Криштиану Роналду

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Если вам интересно, как Криштиану Роналду добился такой формы, знайте, что на протяжении многих лет он по крупицам рассказывал не только о своей диете, но и о своем строгом режиме занятий фитнесом. И, конечно, хотя известно, что он стоит в криогенных камерах и тренируется очень, действительно очень, усердно, в распорядке дня Роналду есть многое — будь то конкретная тренировка или более масштабный принцип здорового образа жизни, — что вы можете и должны попробовать дома.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

1. Не прекращайте тренироваться, когда выйдете из спортзала.

Занимайтесь спортом везде, где только можете. Вы можете делать упражнения для пресса в своей спальне, когда просыпаетесь утром или перед тем, как лечь спать. Если вы войдете в рутину, это упростит задачу, поскольку войдет в привычку.

2. Всегда делайте всего понемногу.

Спортсмен рекомендует сочетать кардиотренировки (бег и греблю) и силовые тренировки, чтобы тренировки были нацелены на все области тела и увеличивали силу и выносливость. Это также помогает сохранить интерес к спорту.

3. Ложитесь спать пораньше.

Футболист дремлет более пяти раз в день. И советует ха полтора часа до сна выключать все свои устройства и телевизор.

4. Тренируйтесь с партнером.

Работа с партнером по тренировкам — хороший способ повысить конкурентоспособность и помочь подталкивать себя.

5. Всегда правильно разогревайтесь.

Правильная разминка предотвращает травмы. Перед тренировками нужно делать несколько кругов по полю, разминочные упражнения на растяжку и кардио. Обязательно делайте что-то подобное даже если это пробежка в спортзал или разминка на беговой дорожке или велосипеде.

6. Добавляйте в свои тренировки спринты, чтобы придать им некоторую интенсивность.

Высокая интенсивность важна для того, чтобы прокачивать кровь и повышать выносливость.

7. Освежитесь искупавшись.

Заплыв в бассейне помогает расслабиться после физических нагрузок и нарастить мощное телосложение.

8. Не будьте так строги к себе.

Тренировки и физические нагрузки важнее всего, но спокойный образ жизни помогает вам быть лучшим, каким вы можете быть, физически и умственно.