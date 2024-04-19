Юлия Ступак внесла ясность по поводу своего участия в сборной: "Где надо — везде уволилась"

Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила в своём Телеграм-канале, что она больше не волнуется о своем статусе в сборной России, так как теперь является независимым спортсменом.
Ступак уточнила, что она не включена в основной состав сборной, но продолжает тренироваться самостоятельно.
Она также успокоила поклонников относительно своего финансового положения, указав, что уволилась с работы, где получала зарплату и теперь является независимым спортсменом, идущим своим путём.
"Друзья. Все уже видели списки сборной. Хочу внести ясность, чтобы не было лишних, глупых разговоров! Во-первых, я не в основном составе, а на самоподготовке! Это совершенно разные вещи!!! За зарплату мою не беспокойтесь. Где надо — везде уволилась. Просто так держать нигде не будут", — написала Ступак.
Хотя морально ей это тяжело, Ступак сказала, что она продолжает двигаться вперёд и призвала зрителей не забывать, что спорт — это не всё в её жизни, но он остаётся неотъемлемой частью её существования.
Лыжница заверила, что продолжает тренироваться и отправила всем поддержку и благодарность.
Напомним, что Ступак была внесена в список самостоятельной планировки, утверждённый Федерацией лыжных гонок России. У неё на счету победа в эстафете на Олимпийских играх в Пекине и две бронзовые медали на Олимпиаде 2018 года.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.