Лучшим тренером месяца в чемпионате Китая стал россиянин Леонид Слуцкий

Леонида Слуцкого назвали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая

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Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа", признан лучшим тренером месяца в Китайской Суперлиге.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Его команда одержала три победы в трех матчах с общей разницей в семь голов.

В начале марта, под руководством Слуцкого, "Шанхай Шеньхуа" одержал победу над "Мэйчжоу Хакка" со счетом 2:0. Затем команда также выиграла с таким же счетом в игре против "Циндао Вест Кост". В конце марта "Шанхай Шеньхуа" разгромил "Шаньдун Тайшань" со счетом 3:0.

В следующем матче в рамках чемпионата Китая "Шанхай Шеньхуа" сыграет с "Наньтун Чжиюнь". Эта встреча состоится 20 апреля в 15 часов по мск.

Леонид Слуцкий стал тренером китайской команды в декабре 2023 года. За это время его подопечные из команды "Шанхай Шеньхуа" выиграли шесть матчей из семи, а ещё одну игру завершили ничьей.