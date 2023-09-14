Леонид Слуцкий отстранен от футбольной деятельности на год условно за нарушение этики

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Бывший главный тренер сборной России по футболу, Леонид Слуцкий, был наказан условным отстранением от спортивной деятельности сроком на год и оштрафован на 100 тысяч рублей. Решение было принято в связи с нарушением статьи 8 регламента Российского футбольного союза (РФС) по этике.

Фото: Wikipedia

Инцидент, который привел к этому наказанию, связан с высказываниями Леонида Слуцкого в эфире шоу на YouTube, где он поддержал футболиста Артема Дзюбу и оскорбил журналиста. Корреспондент попросил Дзюбу прокомментировать резкие высказывания другого тренера, но футболист ответил агрессивно и угрожающе.

Комитет по этике РФС пришел к выводу, что такое поведение не соответствует этическим стандартам, предъявляемым к субъектам футбола. Это привело к применению санкций в отношении Леонида Слуцкого.

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Леонид Слуцкий про Дзюбу и работу физруком. Эксклюзивно для Tennisi.kz